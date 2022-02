Ruben Fleischer - akit leginkább a Venom és a Zombieland rendezőjeként ismerhetünk, valamint a frissen debütál Uncharted-film rendezőjeként - a PlayStationnel közösen dolgozik egy újabb videojáték-adaptáción, bár még nem tudni, hogy ez egy film vagy egy tévésorozat lesz-e.

Ami magát az adaptációt illeti, az egy újabb Naughty Dog IP, méghozzá a Jak and Daxter. Bizony-bizony, most a Jak and Daxteren van a sor, egy olyan IP-n, amely hosszú évek óta szunnyad, de ugyanakkor ez egy olyan franchise, amelySajnos ez minden, amit Fleischer a projektről mondani tud . Arról nincs szó, hogy milyen típusú adaptációról lesz szó, mikor mutatkozhat be, vagy mikor jelenhet meg.