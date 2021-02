Hivatalos: az Alien-széria Ripley-jével és egy Xenomorphfal egészült ki a Fortnite!

Most már nem csak pletyka szintjén létezik az információ , miszerint az Alien-széria tiszteletét teszi a Fortnite -on belül, ugyanis bekerült Ellen Ripley és egy Xenomorph is a játékba, akiket skinként vásárolhatunk meg limitált ideig a tárgyboltban.

A Xenomorph-hoz hozzájár egy hátizsák és egy különleges hangulatkifejezés is, míg Ripley-vel együtt jár a Nostromo legénységi szett és egy Weyland-Yutani macskahordozó. Ezenfelül van egy Space Gear csomag is, amiben egy P-500-as csákány, egy Cheyenne űrhajós sikló, valamint egy új hangulatkifejezés van -Mindezt maguk a fejlesztők is felvezették egy vadonatúj kedvcsináló formájában, úgyhogy ha szeretnéd látni a gyakorlatban az újdonságokat, akkor itt alant legeltesd a szemed:

Nézd nagyban ezt a videót!