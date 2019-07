Hivatalos: a mostani és a következő konzolgenerációra is megjelenik a Dying Light 2

A címet olvasva gondolhatnánk, hogy mégis mi olyan meglepő azon, hogy a Techland zombis játékának folytatása nemcsak a mostani generációra jelenik meg, de a következőn is debütál, hiszen egy konzolgeneráció végén ez szinte már alapnak számít.

Mégis fontos itt kiemelni, hogy hivatalosan a Dying Light 2 az első játék, ami kapcsán hivatalos megerősítés érkezett, hogy bizony. A csapattól Pawel Rohleder mondta el a WCCFTech-nek a jó hírt.Konkrétumokat nyilván nem osztott meg emberünk, még a mostani Xbox One X-PS4 Pro páros kapcsán sem tudjuk, hogy miféle felbontásra és framerate-re számíthatunk, de azt most már borítékolhatjuk, hogy ha nem is az újgenerációs nyitócímek között, de ott lesz a friss érában is a Dying Light 2