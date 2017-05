Hivatalos a Call of Duty: Black Ops 3 Zombie Chronicles

A Treyarch a korábbi szivárgást követően hivatalosan is bejelentette a Call of Duty: Black Ops 3 Zombie Chronicles című videojátékot, amiről megtudtuk, hogy valóban az eddig megjelent Zombies kampányokat igyekszik összegyűjteni számunkra egyetlen csokorba.

A pakk ennek megfelelően nyolc térképpel kecseget majd, amivela fejlesztők, és majdnem minden egyes zombis pályát felvonultat, amelyek ráadásul egytől-egyig egy kicsit megszépülve, mai formában térnek vissza közénk.A tervek szerint a Call of Duty: Black Ops 3 Zombie Chronicles, és a DLC csomagokhoz hasonlóan először csak PS4-re lesz elérhető, de egy hónappal később PC-re és Xbox One-ra is megkapjuk majd.Egyelőre árcédulát a Treyarch még nem közölt velünk, ellenben azt igen, hogy május 8-án mozgásban is megmutatják a csomagot, amelyben név szerint a következő pályák kapnak helyet:Nacht Der UntotenShi No NumaVerrucktKino Der TotenAscensionShangri-LaMoonOrigins