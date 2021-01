Hivatalos: 2023-tól kezdve már nem csak az EA csinálja a Star Wars-játékokat

Az Electronic Arts és a Disney megerősítette , hogy 2023-ban nem hosszabbítanak a Star Wars-játékok jogai kapcsán szerződést az EA-vel, ugyanis pontban ekkor jár le az EA exkluzív, egy évtizedes szerződése a vállalattal.

Sőt mi több, már be is lengette a Ubisoft, hogy amint vége ennek a partnerszerződésnek, készíteni fognak egy Star Wars-játékot, mégpedig a Massive Entertainmenttel (The Division) karöltve, akiknek márAzt nem tudni, hogy a hátralévő két évben miket fog kiadni az EA, esetleg a Star Wars Jedi: Fallen Order 2 még megjelenhet-e, de ez jelen pillanatban a jövő zenéje. Egy biztos: két év és vége a kizárólagos Electronic Arts-féle Star Wars-érának!