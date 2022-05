Hivatalos: 2023-ban jön a Star Wars Jedi: Survivor

A Respawn Entertainment végre kiadta az első trailert a Star Wars Jedi: Survivor hoz, a Star Wars Jedi: Fallen Order című sikerjáték várva várt folytatásához - a Star Wars Celebration eseményen megjelent trailer bemutatja a folytatás next-gen grafikáját.

A Jedi Survivorban az egész banda visszatér, hiszen Cal továbbra is megpróbál elmenekülni a Birodalom elől, miközben az Erőre érzékeny gyerekeket védi a Sötét Oldaltól. Szerencséjére Cal nincs egyedül ezen az új utazáson, hiszen továbbra is együtt edz Merrinnel, a Nightsisterek utolsó túlélőjével.Az új trailerből az is kiderül, hogy a Birodalom nem örül annak, hogy egy fiatal padawan el tudott menekülni az inkvizítorok elől, és túlélt egy találkozást magával Darth Vaderrel. Calnak tehát még nagyobb fenyegetésekkel kell szembenéznie a Jedi: Survivorban, a rohamosztagosok seregétől kezdve a halálos jedivadászokig. Megjelenés 2023-ban!

Nézd nagyban ezt a videót!