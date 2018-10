Hivatalos: 2019 elején jön a névváltoztatás lehetősége PSN-re!

A Sony hivatalos dátumot tűzött ki a PSN-en való névváltoztatás lehetőségének implementálására, miszerint 2019 elején mindenki szabadon lecserélheti a felhasználónevét, amivel anno még regisztrált.

Az első változtatás még ingyenes, onnantól viszont 8 euróért tudjuk ugyanezt megtenni, azonban ha rendelkezel PS Plus előfizetéssel, akkor ez az összeg 4 euróra csökken, felső határa természetesen nincs, hogy hányszor élhettek ezzel a lehetőséggel.Ez még nem minden, ugyanis bétája is lesz a funkciónak, ami ráadásul hamarosan rajtol is, üröm az örömben, hogy ez a PlayStation Preview Program része lesz, tehát csak és kizárólag azok közül választanak ki néhány szerencsést, akik már korábban is előregisztráltak a különféle rendszerfrissítések tesztelésére.Ezenfelül érdemes tudni, hogy nem minden játék fogja tudni megjeleníteni a megváltoztatott neveket,, illetve a legtöbb olyan népszerű cím is támogatni fogja, ami a kitűzött dátum előtt jelent meg.