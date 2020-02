Hivatalos: 120 FPS-sel és visszafele kompatibilitással támad az Xbox Series X

Megtört a csend az Xbox Series X háza táján, ugyanis a Microsoft most hivatalos keretek között lerántotta a leplet az újgenerációs konzoljához kapcsolódó specifikációkról és részletekről.

12 teraflopról szól a fáma, megerősítették a RayTracing támogatást, valamint az úgynevezett Quick Resume funkciót is bemutatták, ami annyit tesz, hogy a konzol leállított állapotából egy pillanat alatt felébreszthetjük a gépet és folytathatjuk a játékot ott, ahol abbahagytuk. Ezenfelül megerősítették a visszafele kompatibilitást is minden korábbi konzollal, ergo Xbox-szal, Xbox 360-al és Xbox One-nal is menni fog a funkció.Következő generációs SSD-t is hozzácsapnak a masinához, HDMI 2.1 támogatás sem marad ki, hovatovább a Dynamic Latency Input gondoskodik róla, hogy a kontroller sosem látott gyorsasággal reagáljon a gombnyomásainkra. 120 FPS-es támogatás is lesz, illetve AMD Zen 2 és RDNA 2 architektúrán alapszik a konzol.Aztán újdonság még a Smart Delivery funkció, ami biztosítja, hogy minden játékot csak egyszer kelljen megvennünk, így ha például beruházunk a Halo Infinite-re Xbox One-on, akkor azt ugyanúgy megkapjuk Xbox Series X-re is, mindenféle extra költség nélkül. Szót ejtettek a Game Pass-ről is, amely most már biztos, hogy folytatja mostani útját, ergo a Microsoft által dédelgetett alkotások a megjelenés napján ott feszítenek majd a kínálatban.