Hitoshi Shinso lesz a My Hero One's Justice 2 legújabb karaktere

A Weekly Jump keleti magazin legfrissebb számában lerántották a leplet a My Hero One's Justice 2 legújabb karakteréről , akit a soron következő DLC-ben terveznek bevezetni a fejlesztők.

Hitoshi Shinso csatlakozik a játékhoz a Season Pass 2 részeként, ha minden a tervek szerint alakul, illetve egy limitált ideig még a közelgő egész estés filmből, a My Hero Academia: World Heroes-ből átvett ruháját is behúzhatjuk majd. Még pontosan nem tudni egyébként, hogy mikor csatlakozhat Shinso a gárdához, ahogyan trailerünk és gameplayünk sincs a figurához.Másfelől nemsokára kapunk egy demót is a játékhoz, amelyben a szerzett teljesítményünket átvihetjük a teljes alkotásba. Elvileg ez "hamarosan" érkezik.