Hitman 2: Tűzoltó leszel s katona! Vadakat terelő juhász!

Az IO Interactive egy friss videó-sorozatot indított útnak a Hitman 2 kapcsán, melynek első epizódjából kiderül, hogy a Hitman 2 -ben miként válhat belőlünk könyörtelen bérgyilkos, és milyen sok lehetőségünk nyílik az álruhák révén környezetünk kihasználására.

Ezért is vezettük fel József Attila egyik mindenki által ismert idézetével ezt a felvételt, hiszen, szerelő, szakács vagy éppen egy autóverseny futamát leintő szaki, a lényeg ugyanis az lesz, hogy a lehető legprofibb módon beolvadjunk környezetünkbe a célszemély megközelítésének és likvidálásának érdekében.Ha téged is érdekel a téma, és a beépülést, a lopakodást, az álruhák használatát és a csendes gyilkosságot az egyik legjobb dolognak tartod a Hitman 2 -ben, akkor eszedbe se jusson kihagyni ezt a felvételt. Megjelenés november 13-án PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

