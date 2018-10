Hírességgé válhatsz a The Sims 4 következő kiegészítőjével, a Get Famous-szel

Az EA és a Maxis párosa lerántotta a leplet az életszimulátor következő kiegészítőjéről, a Get Famous-ről, mely lehetőséget ad rá, hogy hírességgé változtasd karakteredet a The Sims 4 -ben, és világszerte ismert celebritást faragj belőle.

Ami a legjobb az egészben, hogy már nem is kell sokat várni erre, ugyanis november 16-án rajtol a pakk PC-n és Mac-en, így hamarosan szabadon válhat mindenki Sim-je színésszé, vagy akár influenszerré is válhatsz,, csak úgy, mint ahogyan a való életben is teszik.Természetesen egy pofás kis előzetest is kaptunk a Get Famous kiegészítéshez, ami egy kicsit bővebb betekintést nyújt abba a tartalomba, ami majd novemberben érkezik a játékhoz. Nektek hogy tetszik?

