Számtalan dolog miatt szeretjük a Blizzardot, az egyik pedig ezek közül nem más, mint a hihetetlen minőséggel megalkotott CG animációk, melyek minden egyes videojátékot felvezetnek, ami a csapat kezei között formálódik.

Ezúttal a World of Warcraft: Battle for Azeroth -hoz készült egy ilyen animáció, pusztán a hype növelésének érdekében, melyen, aki egy sok-sok háborút megjárt orkként rengeteg izgalmat és kalandot megélt, miután átjött a Sötét Portálon.Ha te is megismernéd az öreg harcost, itt a lehetőség, és mielőtt kérdeznétek, természetesen ő is szerepet kap majd az augusztus 14-én érkező World of Warcraft: Battle for Azeroth kiegészítőben.

Nézd nagyban ezt a videót!