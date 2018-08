Hihetetlenül látványos képek futottak be a Cyberpunk 2077-ről

Legnagyobb örömünkre a CD Projekt Red is kint van a gamescomon, és természetesen mi mást mutogatnának a nagyérdeműnek, mint legújabb fejlesztésüket, a Cyberpunk 2077 -et.

































Sajnálatos módon nem gameplayt lepleztek, ellenben kaptunk néhány gyönyörűséges új képet a játékból,, már ránézésre is tudják a lengyelek, hogy mitől döglik egy jó cyberpunk műfajú médium.Bár nincs nagy valószínűsége, hogy gameplayt is mutatnak majd a kölni expón a srácok, azért mi még reménykedünk, elvégre a remény hal meg utoljára, mi pedig nagyon szeretnénk remélni, hogy végre megcsodálhatjuk mozgás közben is az új jövevényüket. Az újdonsült képeket alább meg is tekinthetitek, van egy pár, lesz miből mazsolázni!