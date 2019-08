Hihetetlen: visszatér a Telltale Games!

Óriási horderejű hírek futottak be, lévén a tavaly hirtelen kaszát kapott Telltale Games most feltámadhat, köszönhetően az LCG Entertainmentnek, akik felvásárolták az egykori csapathoz tartozó jogokat.

Ez még nem minden, hiszen ettől nem lenne Telltale a Telltale, de szerencsére a vállalat az egykori stúdió alkalmazottai számára is szabadúszó munkalehetőséget biztosít, majd később akár ezekből teljes állás is lehet, ergo minden adott, hogy a Telltale az aranykorát idéző formát öltse fel újra.Az újhullámos Telltale-t Jamie Ottilie és Brian Waddle fogja irányítani, és ami hab a tortán, hogy, sőt még a kevésbé ismert Puzzle Agenthez is. Természetesen ezeket a sztorikat ott fogják folytatni, ahol abbamaradtak, és még ennél is biztatóbb, hogy az urak kiemelték, hogy mindent megtesznek, hogy essenek abba a hibába, amibe a korábbi vezetőség.