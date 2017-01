Hihetetlen, hogy milyen jól néz ki Liberty City a GTA 5-ben!

Bemutatták az első képeket a készítők arról a GTA 5 rajongói modról, amellyel a csapat célja nem más, minthogy elkészítsék Liberty City teljes városát az alkotás keretein belül, amivel hamarosan a GTA 4 játszóterét újra felfedezhetnénk.

























Habár nem kis munkáról van szó, a modderek elképesztően jól haladnak a feladattal, amiről ráadásul most néhány képnek köszönhetően magunk is meggyőződhetünk, hiszen noha még csak a mod alfájából láthatunk pár pillanatot, de már ezek is olyan elképesztően festenek, hogy azSőt mi több, vannak olyan képek is, amelyekre első blikkre alig ismerünk rá, annyit változtattak rajta a készítők, szóval ha lesz mod, amit érdemes lehet letölteni az alkotáshoz, akkor ez valami olyasmi.