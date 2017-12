Hihetetlen eladásokat produkált múlt héten Japánban a Nintendo Switch

Elképesztő módon zakatol előre a Nintendo Switch, amivel a japánok bebizonyították, hogy van még helyük a piacon, és jól bizonyítják ezt a konzol eladási adatai is, amelyek az anyaországban nemrégiben mindent és mindenkit leköröztek.

A Media Create ugyanis előállt a múlt heti japán eladási adatokkal, melyeken már igazán érezni a karácsony előszelét, hiszen PS4-ből összességében több mint 60 ezer, Nintendo 3DS-ből több mint 50 ezer, de még az Xbox One-ból is több mint 2 ezer példány ment el, azonban a Switch akkorát szakított, hogy még a japánokat is meglepte.Kizárólag, vagyis egyetlen hét alatt mintegy negyedmillió konzol, amivel a masina teljes életciklusa során megközelítette arrafelé a 3 milliós mennyiséget, melyet várhatóan még ezen a héten bőven át is léphet.