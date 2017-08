Hihetetlen, de új játékot jelentett be a Valve! Érkezik az Artifact: The Dota Card Game!

Az elmúlt évek bénázásai és botladozásai után azt hittük, hogy a Valve már képtelen videojátékok fejlesztésére, azonban a Dota 2 idei világbajnokságán váratlanul bejelentették, hogy készül azért valami kis apróság a csapat berkein belül.

A Valve ugyanis lerántotta a leplet az Artifact: The Dota Card Game című alkotásról, amely röviden és tömören egy gyűjtögethető kártyajáték,- vélhetően csak PC-re -, és határozottan a Hearthstone, a Gwent, a The Elder Scrolls: Legends és még napestig sorolhatnánk, hogy milyen kártyás címek sikerét igyekszik majd meglovagolni.A Valve egyelőre szinte semmi információt nem osztott meg a rajongókkal az Artifact: The Dota Card Game kapcsán, de jó hír, hogy Brad Muir, az Iron Brigade és a Massive CHalice vezére dolgozik a projekten, aminek bejelentésével ismét sikerült mosolyt csalnia a készítőknek a rajongók arcára, hiszen úgy tűnik, hogy a Dota sem juthat el egykönnyen harmadik epizódjáig.

