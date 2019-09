Hihetetlen, de már 20 éve, hogy megjelent nyugaton a Sega Dreamcast

Tényleg nagyon öregszünk, sőt ijesztő mértékben öregszünk, hiszen kimondani is félelmetes, de tegnap volt napra pontosan 20 esztendeje annak, hogy közel egy évvel a japán premier után Amerikában megjelent a Sega hatodik generációt képviselő Dreamcast konzolja.

Bár Európában csak október közepén lesz a hivatalos évforduló, azonban így is érdemes már most megemlékeznünk erről a korát alaposan megelőző, de a gyakorlatban mégis nagyon rövid kort megélt, több mint 10 millió példányban fogyott konzolról, melyMerthogy a Dreamcast-korszak szülötte volt többek között a legendás Shenmue, de volt Jet Set Radio, Phantasy Star Online és Soul Calibur is, azonban még többen talán a Crazy Taxi és a Resident Evil Code Veronica kapcsán emlékeznek rá a legszívesebben. Ha van még otthon működő példány, itt az ideje leporolni egy kicsit!