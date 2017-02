Hihetetlen, de ismét csúszik a South Park: The Fractured But Whole

Komoly problémák lehetnek a háttérben a South Park: The Fractured But Whole -lal, a Ubisoft ugyanis ma bejelentette, hogy harmadik alkalommal ugyan, de újra jégre kell tenniük a játékot.

A miértekről nem igazán akartak beszélni a franciák, sőt mi több, a csúszás is a Ubisoft aktuális pénzügyi jelentéséből derült csak ki, amiből megtudtuk, hogy míg eddig a napig azt hittük ebben a negyedévben befuthat az alkotás, az aktuális jelentés alapján azonban a cég csak a következő üzleti esztendőben számol vele, vagyisIgen, sajnos benne van a pakliban - hiszen a Ubisoft nem pontosított -, hogy a South Park: The Fractured But Whole több hónapot csúszik, de reménykedjünk benne, hogy ilyesmiről szó sincs, így még tavasszal lecsaphatunk az előzetesek alapján ígéretesnek vélt alkotásra.