Hidetaka Miyazaki szerint nem rajta múlik, hogy elkészüljön a Bloodborne folytatása

Már négy éve annak, hogy a From Software megörvendeztetett minket a zseniális Bloodborne élményével, melynek azóta is rengetegen várják a folytatását, azonban úgy tűnik, hogy ez nem mostanában készülhet majd el.

Erről beszélt a Gamespot brazíliai munkatársainak Hidetaka Miyazaki, a From Software vezére is, aki az interjúban kiemelte, hogy, hiszen ő és csapata ebben az esetben csak parancsot teljesítene.Merthogy a Bloodborne jogai a Sony tulajdonában vannak, tehát a japán konzolgyártónak kell döntésre jutnia abban, hogy jöjjön a folytatás, noha a From Software addig sem unatkozik, hiszen jelenleg is gőzerővel készülnek az Elden Ring című szerepjátékkal, amit ugyebár a Trónok harca írójával együtt hoznak majd tető alá.