Hideo Kojima ismét tett egy megjegyzést, mely szerint 2019-ben jöhet a Death Stranding

Nemcsak a szerkesztőségünk, de a komplett játékosközösség óriási elvárásokat támaszt Hideo Kojima következő alkotása, a Death Stranding irányába, mely kapcsán nem elég, hogy premierdátumról nincs információnk, de effektíve még azt se tudjuk, hogy milyen fajta játék lesz.

A japán Famitsu magazin az idei utolsó számában szólalt meg Kojima-san, ahol a következőt mondta: "Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi köze van a bálnáknak bármihez is, viszont ha még emlékeztek, akkor a Death Stranding legelső előzetesében nem kevés partra vetett tengeri élőlényt láthattunk, a "Kojima Productions logo video" néven felrakott 2016-os anyagban is felbukkant a bálna, illetve egyszer a művész egy kamu fejlesztői stúdiót is elhintett a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain bejelentése idején, melynek neve Moby Dick Studios volt.Tűkön ülve várjuk a játékot, így egy 2019-es premiernek mindenféleképp örülnénk, de lényegében nem tudjuk továbbra sem, milyen játékot is várunk. Egy akciójátékot? Egy drámát? Vagy Kojima sikeresen előáll valami olyannal, ami akár még meg is reformálhatja az ipart? Utóbbiban reménykedünk.