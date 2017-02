Hideo Kojima bevallotta: túl félős, ezért nem akar több horror játékot készíteni!

Mielőtt Hideo Kojima és a Konami útjai elváltak volna, a legendás játékguru a Silent Hill feltámasztásán dolgozott, amihez készült is egy demó, melyre nagyon sokan mindmáig szívesen emlékeznek vissza a horror műfaj kedvelői közül.

Kojimától nagyon sokan éppen emiatt azt várják és remélik, hogy a jövőben visszatér még ehhez a stílushoz, és készít nekünk majd horror játékokat, de a Metal Gear-sorozat szülőatyja szerint erre nem sok esélyt lát. Hogy miért?Kojima egy interjúban bejelentette, hogy, ezáltal könnyen megijed, ami bár szerinte Alfred Hitchcockra és Steven Spielbergre is igaz, de esetében a folyamatos feszített és félelmetes szituációk, és mivel ettől szeretné megkímélni magát, ezért inkább nem akar horror játékot készíteni a jövőben.Hideo Kojima hozzátette, hogy rossz tulajdonsága egyben pozitívum is lehetne, hiszen mivel nagyon ijedős, ezért tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy másokat megijesszen, de nem akarja kitenni magát ilyesminek, éppen ezért. A P.T. demó után ez azért valljuk be őszintén: nagy kár!