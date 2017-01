Hideo Kojima annyira unatkozik, hogy Horizon: Zero Dawn legóval üti el az idejét

A jelek szerint igencsak ráérősre vette a figurát Hideo Kojima, aki annyira unatkozik, mióta a Konami nem házsártoskodik felette, hogy unalmában kirakott egy Horizon: Zero Dawn legót, amelyről saját Twitter-csatornáján számolt be követőinek.

Aki esetleg most értetlenül állna a történtek előtt, annak egy kis adalék: Kojima a Guerrilla Games által készített Decima engine-t használja a Death Stranding keretein belül, vagyis a játékguru nagyon jó kapcsolatot ápol az említett stúdióval, akik ennek örömére meglepték őt egy extrémen limitált LEGO szettel, amelybőlA kérdéses szett egyébként egy rajongó, Wayne de Beer nevéhez fűződik, aki saját kútfőből készítette el elsőként az alább látható figurát, ami annyira megtetszett a fejlesztőknek, hogy felvették vele a kapcsolatot, majd a LEGO gyártójával is egy limitált, kereskedelmi forgalomban nem kapható szett összeállításának érdekében.Ebből kapott a napokban egyet Hideo Kojima is, aki nem is késlekedett sokáig a figura összeszerelésével, minderről pedig a Twitteren képeket is mutatott nekünk.