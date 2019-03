Hiába a Fallout 76 fiaskó, a Bethesda idén is színpadra áll az E3-on

Hiába szerepelt le csúfosan a Bethesda a Fallout 76 -tal, a cég mégis megtartja szokásos konferenciáját az E3-on, és most kicsit részletezték is, hogy mire számíthatunk tőlük a szóban forgó expón.

A rendezvényük június 9-én, helyi idő szerint éjszaka 01:30-kor lesz (ne aggódjatok, nem kell fenn maradnotok, beszámolunk minden történésről), és természetesen, de még további bejelentéseket is megszellőztettek.Kíváncsian várjuk, hogyan fogják Todd Howardék lekezelni a Fallout 76 botrányt, mert bár alapvetően elképesztő humora van a fickónak, azért egy ilyen mértékű fiaskót nem illik néhány jó poénnal lerendezni, illetve ki tudja, talán a The Elder Scrolls VI-ról is hallani fogunk...