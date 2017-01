Ha számodra is szimpatikus a Sony és a Koei Tecmo kooperációjában formálódó Nioh , akkor most van egy jó hírünk a számodra, a hétvégén ugyanis minden régióban, így Európában is elérhetővé válik az alkotás utolsó demója.

A Last Change Trial január 21-én jelenik meg, és utoljára ad lehetőséget arra, hogy kipróbáljuk, amelyhez több extrát is feloldhatunk magunknak, ha a végigjátszás mellett döntünk. Nioh utolsó demója egyébiránt már most előtölthető a PlayStation Store-ról, és ha megtetszett a látvány, február 8-án már az európai boltokban is megtalálhatjuk a PS4-exkluzív alkotás dobozkáit.

