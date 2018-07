Hétvégén ingyen játszhatnak a PlayStation 4 tulajok az Onrush-al

Az Onrush megjelenése pont egy túlzsúfolt időszakban történt meg, hisz mindenki az E3-ra, illetve az innen-onnan érkező bejelentésekre koncentrált, de most a Codemasters igyekszik menteni a menthetőt.

A DriveClub egykori készítői lehetőséget biztosítanak a játékosok számára, hogy kipróbálhassák legújabb fejlesztésüket, az Onrush -t, mely. Az Xbox tulajoknak egyelőre nincs információ, hogy lesz-e nekik is ilyen lehetőségük mostanában.Az urak kiemelték, hogy hamarosan valami izgalmas kontent érkezik az észak-amerikai Xbox One és PlayStation 4 játékosok számára is. Ha esetleg hallottál a játékról, viszont szeretnéd a saját szemeddel látni mit is hozott össze a Codemasters, akkor ez egy remek lehetőség a kipróbálásra. A játékot mi is teszteltük, itt olvashatjátok