Ha esetleg a hétvégére nem nagyon terveztél be magadnak programot, akkor most jól figyelj, ugyanis a Microsoft konzoljának birtokosai a hétvégén ingyen játszhatnak a kiváló Dragon Ball FighterZ -vel.

Egyelőre még nincs róla információ, hogy esetlegesen más platformokon is bérmentve lehetne-e majd pörgetni a szoftvert, így feltételezhetjük, hogy ez most csak és kizárólag az Xbox One-tulajoknak szól.Mindemellett leárazásra is számíthatunk, így ha tetszik amit látunk, akkor komoly kedvezménnyel csaphatunk le a Bandai Namco játékára., vagy esetlegesen gép ellenfelekkel is kiállhatunk, ha ezt preferáljuk inkább.