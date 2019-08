Hétpercnyi gameplay érkezett a Streets of Rage 4-ből

Azok, akik már tűkön ülve várják a Streets of Rage 4 -et, azok roppant mód örülni fognak az alábbi dupla videóadagnak, ugyanis egyrészt egy masszív gameplay anyag jött, másrészt pedig egy karakterbemutató.

Adam Hunter lánya,, akit a teaser kicsit több mint negyven másodpercben prezentál számunkra - ő vele is bunyózhatunk Axel és Blaze oldalán a játék folyamán.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Mindemellett még egy 7 perces gameplay is berobogott, amin megszakítások nélkül élvezhetjük a játékot mozgás közben, viszont nem is szaporítanánk tovább a szót, álljon itt a szóban forgó mozgókép:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>