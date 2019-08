Heti kihívásokkal gyarapodott a World War Z

Proving Grounds címmel megérkezett a World War Z legújabb frissítése, aminek jóvoltából az utóbbi évek egyik legjobb többjátékos zombis élményének rajongói egy sor újdonsággal bővíthetik az alapokat.

Olyannyira, hogy a Proving Grounds frissítés nemcsak ingyen letölthető, de cserébe rengeteg extrát is tartogat, így új fegyvereket, kozmetikai tárgyakat és egyebeket, de a legfontosabb extra alighanem az lett, hogy megérkeztek a heti kihívások PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.A Proving Grounds frissítés egyébiránt, azonban aggodalomra semmi ok, ezzel még nem áll le a World War Z megjelenés utáni támogatása, hiszen érkezik a második évad, melyben új PvE pályák, speciális zombik, egy új túlélő mód és megannyi más extrák is megtalálhatók lesznek.

Nézd nagyban ezt a videót!