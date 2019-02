Heti kihívásokkal és dekorációkkal gyarapodik a Warhammer: Vermintide 2

Hamarosan egyéves lesz a Warhammer: Vermintide 2 , ebből kifolyólag a fejlesztők szeretnék megünnepelni a jeles eseményt némi újítással, hogy a kooperatív püfölés ne váljon unalmassá a hardcore közönség számára.

A Fatshark vezérigazgatója, Martin Wahlund a PC Gamer magazinnak árulkodott ezekről az újdonságokról. Egyrészt kiderült, hogy heti kihívások kerülnek hamarosan az alkotásba, amik által a kampány küldetéseit nyomhatjuk újra, ellenben ezúttal különféle változók is közrejátszanak majd, amik megbolondítják az élményt. Emberünk azt is elmondta, hogy az egyik ilyen kihívás egy olyan módot fog tartalmazni, ahol ha megölünk egy ellenfelet, az kettéosztódik. Ezekért egyelőre loot jár, mint jutalom, később azonban kozmetikai holmikat is szeretnének adni.Ezzel a jövő heti frissítéssel azonban a faladat is kidekorálhatod különféle festményekkel, amiket akár kihívások teljesítésével, gyűjtögetéssel vagy egyéb módokon tudsz bezsákolni. A játék szülinapja március 8-án lesz, tehát