Hét éves a Warframe, ingyen cuccokkal ünnepelünk

Hogy repül az idő, nemdebár?! Hét év már annak, hogy köztünk van a free-to-play szoftverek mintapéldája, a Digital Extremes által hegesztett Warframe , az évforduló örömére pedig a srácok most ingyen lootot osztogatnak.

Mindenki, aki még most márciusban, azaz harmincadikáig bekapcsolódik, az egy különleges Dex Raksaka páncélzatszettel gazdagodik, de ezenfelül fegyverhelyekkel, dex fegyverekkel és egyéb kozmetikai holmikkal is kiegészíthetjük az arzenálunkat -Mindezt egyébként a srácok egy rövidke, egy percnél kevesebb ideig tartó videóval is megünnepelték, úgyhogy ha egy kis hangolódásra van szükséged a nagy szülinaphoz, akkor ne habozz, less rá, aztán ugorj be a játékba is:

