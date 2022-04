Hamarosan egy új filmes franchise indulhat be Anthony Mackie-vel, aki ugyebár az új Amerika Kapitányt játssza a Marvel Moziverzum berkein belül - korábban ő volt Sólyom, azaz Sam Wilson, egészen a Bosszúállók: Végjátékig.

Még nem kezdtem el a forgatást. Néhány hét múlva kezdünk, addig is sok zöldséget és csirkemellet eszem. A legújabb projektem, a Twisted Metal a Peacocknál lesz, és most kezdem el forgatni, és ha emlékszel a videojátékra, akkor csak autókat vezetünk, és robbantgatunk, és megpróbálunk eljutni New San Franciscóba.