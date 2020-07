Heteken belül free-to-play lesz a Rocket League

Remek és szomorú hírekkel is előrukkolt a Psyonix csapata ezekben a percekben, mivelhogy megtudtuk, totálisan free-to-play modellre vált a Rocket League még a nyár folyamán, másfelől viszont eltávolítják a Steamről a vásárlás lehetőségét.

Utóbbi azt jelenti a gyakorlatban, hogy a Valve platformján nem lehet majd utána többet megvásárolni az alkotást, de. Ezenfelül frissítéseket is ugyanúgy kap a Steames tábor, szóval nem maradnak le ők se semmiről. Mindeközben az alkotás meg fog jelenni az Epic Games Store kínálatában.Akik korábban megvásárolták a Rocket League-et, azok megkapnak minden korábbi DLC-t tök ingyen, egy dátumtáblát, ami jelzi, mikor kezdett az illető játszani, több mint 200 átlagos tárgy "Legacy" státuszba vonul, a Golden Cosmos boost is elérhetővé válik számukra, a Dieco-Oro kerekek sem maradnak ki a sorból, valamint a Huntress zászlót is megkapják.