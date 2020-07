Heteken belül bétázhatunk a Marvel's Avengers-szel

A Square Enix és a Crystal Dynamics kettőse elárulta, hogy mikor lesz lehetősége a publikumnak beleugrani a Marvel's Avengers élményébe pár próbakör erejéig, lévén augusztusra ütemezték a bétafázisokat.

Alapvetően kétféle bétát különítünk el:, melyben boldog-boldogtalan szuperhősködhet majd egy sort. Minden platformon lesz lehetőség kipróbálni a játékot, ergo PC-n, PS4-en és Xbox One-on is nekiugorhatunk majd az élménynek. Mindez heteken belül várható, a pontos időpontok pedig itt vannak:Augusztus 7. - PS4 előrendelői bétaAugusztus 14. - Xbox One / PC előrendelői bétaAugusztus 14. - PS4 nyílt bétaAugusztus 21. - Xbox One / PC nyílt béta