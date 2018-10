Hét darab DLC-vel készülnek a Shadow of the Tomb Raiderhez, novemberben jön az első

A Square Enix bejelentette, hogy nem kevesebb, mint hét darab DLC csomaggal készülnek a Shadow of the Tomb Raider hez, ráadásul az elsőre már nem is kell sokat várni, lévén novemberben meg is jelenik.

A The Forge névre keresztelt kiegészítőben Lara egyik barátjának ősi hagyatékát fogjuk feltárni, mely továbbá tartalmazni fog egy új Challenge Tombot is - ezt lehet akár egyedül vagy coopban is nyúzni -, teljesítésével pedig megkapjuk a Grenadier képességet, a Brocken ruházatot és az Umbrage 3-80 nevezetű stukkert.A The Forge DLC-t. A Square Enix ígérete alapján a többi DLC-vel még több feltárandó sírt, tárgyat és mellékküldetést fognak implementálni a játékba.