Hermen Hulst szerint a Sony PS5-re is rengeteg sztoriközpontú egyjátékos élményt tervez

Nem tervez drasztikus változást a hozzáállás tekintetében a Sony az újgeneráció érkezésével - ez derült ki röviden Hermen Hulst nyilatkozatából, aki a Woldwide Studios képviseletében a PlayStation Blog munkatársaival beszélgetett egy kicsit.

Hermen kiemelte, hogy a Sony teljesen elkötelezett marad a PS5 esetében is az exkluzív videojátékok kapcsán, ezáltal folytatják a dedikált hardver támogatását, tehát biztosan rengeteg olyan alkotás érkezik majd az új konzolra, melyek kizárólag egy platformon lesznek elérhetők.Ez azonban még nem minden, a PS5-exkluzívok többsége kapcsán Hulst kiemelte, hogy, tehát sok-sok olyan művel lepnek meg minket, mint amilyen a kurrens generációban a God of War, a Horizon: Zero Dawn vagy éppen a Spider-Man volt.