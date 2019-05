Henry Cavill nem mindennapi képpel ünnepli a The Witcher-sorozat forgatásának végét

Pár hete még azt hihettük, hogy végeztek a The Witcher-sorozat első évadának forgatásával , ám úgy fest, hogy Henry Cavillre még utána is várt egy kis munka, lévén csak most posztolt az Instagram-csatornájára ezzel kapcsolatosan.

A Riviai Geraltot megtestesítő színész ugyanis egyenesen a sminkes székből lőtt egy fotót, a mellékelt szövegben pedig azt olvashatjuk, hogy mennyire fáradhatatlanul dolgozott a csapat, hogy életre keltsék a The Witchert, ráadásképp megemlíti, hogy reggel 3-kor kellett többször is elkezdeni a sminkjének az applikálását. Ennek ellenére végeztek,Persze még mindig van miért kétkedni, hiszen kifejezetten gyorsan végeztek a forgatással, ahhoz képest hogy egy epikus fantasy sorozatról van szó, valamint a napokban felbukkant videó sem bizonyult túlzottan biztatónak, melyen egyes páncélokat vehettünk szemügyre. Bárhogyan is, a premiert követően sokkal okosabbak leszünk!