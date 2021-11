Henry Cavill akár hét évadot is lenyomna a Vaják sorozatból

Két éve, 2019-ben Lauren Hissrich, a The Witcher sorozat készítője azt mondta, hogy a fejében egy hét évados terv van a sorozatra, ami akkoriban szörnyen optimistának tűnt, hiszen a sorozat első évadát akkor még le sem adták.

Aztán nagy siker lett a sorozat, és most már nem tűnik teljesen elérhetetlennek az elképzelés. A jó hír a rajongóknak, hogy a sorozat sztárja,, ahogyan azt elmondta a The Hollywood Reporternek.Cavill szerint mindaddig, amíg továbbra is nagyszerű történeteket tudnak mesélni, amelyek tisztelegnek Andrzej Sapkowski munkássága előtt. Ugyanebben az interjúban Hissrich megerősítette Cavill legutóbbi megjegyzéseit arról, hogy a The Witcher második évadában egy "intellektuálisabb" Geraltot alakítana, és elismerte, hogy segített az ötlet kidolgozásában.