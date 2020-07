Henry Cavill 5 percben megmutatja, hogy miként kell gamer PC-t építeni

Henry Cavill-ról talán kevesen tudják, de hatalmas gamer hírében áll, és nem éri be konzolokkal, ő keményvonalas PC-s játékos, aki ráadásul saját maga rakja össze számítógépét, aminek a folyamatát nemrégiben be is mutatta.

A The Witcher televíziós sorozat sztárja ugyanis feltöltött az Instagramra egy videót, melyen bemutatja, hogy, amiben bőven van bakizás, kis túlzással többet bújja a kapcsolódó kézikönyvet, mint amennyit szerel, de végül csak feléled a szörnyeteg, mely csupa prémium kategóriás alkatrészből áll össze.Bár azt sajnos nem látjuk, hogy mi volt az első játék, amit Henry feltelepített és kipróbált, de az alkatrészek láttán egy ilyen masina előtt már nincs lehetetlen, így gyakorlatilag bármit el tudunk képzelni.