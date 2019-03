Hellboy-karakterekkel gyarapodik a Brawlhalla szereplőgárdája

Vélhetően nem véletlen, hogy miután a Hellboy-reboot itt van a kapuban , játékos téren is van némi mozgolódás, hiszen a Ubisoft és a Lionsgate újdonsült partnersége révén hamarosan a filmből ismeretes karakterekkel bővül a Brawlhalla

Egészen pontosan Hellboy, Nimue, Gruagach, és Ben Daimio jön az ingyenes verekedős játékba, így az eddig is igen széles választék - körülbelül 40 karakter volt eddig a Brawlhallában - még tovább gyarapodik, az pedig már csak hab a tortán, hogyTermészetesen a PC-s, az Xbox One-os, a PlayStation 4-es és a Nintendo Switch-es tábor is megkapja őket, a tervek szerint pedig valamikor még áprilisban kerülnek be a játékba, addig vélhetőleg látni fogunk valamiféle gameplay anyagot is majd róluk.