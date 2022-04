Hell is Us címmel készít szürreális akciójátékot a Deus Ex rendezője

Egészen elképesztő videojátékot mutatott be Hell is Us címmel Jonathan Jacques-Belletete, akit a legtöbben a Deus Ex rendezőjeként ismerhetnek, hősünk ugyanis saját útra lépett, méghozzá a Rogue Factor csapatának élén.

Így született meg ez a különleges, határozottan szürreális projekt, ami, miközben az egész projekt már Unreal Engine 5 grafikus motorra épül fel, és az emberiség rémálmát dolgozza majd fel egy totális apokalipsztist követően. Hell is Us egy külsőnézetes akció-kaland lesz, amelyben egy természetfeletti és groteszk lényektől, valamint eseményektől hemzsegő országban járunk majd, ahol egy speciális karddal a birtokunkban lehetőségünk lesz szembeszállni ezekkel a pokoli teremtményekkel.Hogy a Hell is Us pontosan mikor jelenik meg, azt egyelőre nem tudjuk, de PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re készül, ez már biztos, az alábbi kedvcsináló alapján pedig érdemes lesz várni rá.

