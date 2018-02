Hearthstone: jön a Holló Éve, de konzolos változatok idén még nem várhatók!

A Blizzard egy átfogó közleményt adott ki még tegnap este a Hearthstone kapcsán, így kiderült, hogy a népszerű kártyajátékhoz hamarosan elindul a Year of the Raven, avagy a Holló Éve, ami ugyebár a Mamut Évét kívánja felváltani.

Mint a közleményből megtudtuk, ennek részeként a Blizzard legalább három új expanzióval fogja bővíteni a játékot, ami mellett kapunk egy új druidát is Lunara név alatt - tíz meccs után meg is szerezhetjük -, és miközben három lapot kivesznek az alkotásból, legalább lehetőséget adnak majd arra, hogy-, ha szeretnénk összemérni képességeinket pár haverral.A bejelentés után a Dualshockers munkatársai felkeresték a Blizzardot annak érdekében, hogy alaposabban is kifaggassák őket a Hearthstone-nal kapcsolatos terveikről, de bármennyire is kérdezősködtek az újságírók, Yong Woo producerből és Ben Brode rendezőből mindössze annyi plusz információt tudtak kiszedni még, hogy a népszerű kártyajátékkal idén semmiféle konzolos megjelenést sem terveznek.

