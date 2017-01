HDR támogatást és Google asszisztenst kapott az új NVIDIA Shield

Az NVIDIA kapcsán általában egy-egy új grafikus kártyát várnak az emberek, pedig a vállalat a táblagépek és konzolok piacán is jelen van, nemrég pedig utóbbi kategóriába érkezett meg egy olyan újdonság, amit már mi is vártunk.





Az NVIDIA Shield konzol érkezéséről ugyanis korábban már hírt adtunk , a CES 2017 alkalmával pedig valóban meg is kaptuk. Ezúttal sem egy hagyományos, Android TV rendszert futtató dobozkáról van szó, hanem extrákat is kapunk.A 199 dollárra beárazott konzol ugyanis 4K Ultra HD és HDR támogatást kapott, valamint akár az okosotthonunk központja is lehet a Google Assistant segítségével. A Google hangalapú asszisztenséhez ráadásul készítettek egy NVIDIA Spot névre hallgató 20 dolláros kiegészítőt, melyet a lakás bármely konnektorába bedughatunk és segítségével minden szobában lehet egy mikrofon/hangszórónk, melyen "parancsolhatunk" a nappaliban helyet foglaló asszisztensnek.