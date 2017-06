HDMI csatlakozással érkezik az ASUS új gamer fülese

A gamer headsetek piacán manapság két fő csatlakozási lehetőséggel találkozhatunk, hiszen az olcsóbb és multifunkciós használatra szánt modelleknél továbbra is a 3,5mm-es audio és mikrofon csatlakozás dominál, míg a drágább modellek többsége USB-vel kapcsolódik a gépekhez.

Az ASUS folyamatosan növeli a gamer perifériák piacán a jelenlétét, nemrég pedig egy nagyon érdekes újdonsággal bővítették a híres Republic of Gamers szériát. Bemutatták ugyanis az új ASUS ROG Centurion 7.1-es gamer headsetet, melynek különlegessége a csatlakozásában rejlik.Az igencsak szemrevaló újdonság ugyanis, vagyis az alaplapok mellett a grafikus kártyákhoz is csatlakoztatható, ugyanakkor a hagyományos vonalakat megtartva egy USB-s kiegészítő is helyet kapott a dobozban. A HDMI csatlakozással ki lehet használni a 7.1-es hangzást, nem kell 8-csatornás alaplapi megoldással rendelkeznünk, arról nem is beszélve, hogy a GPU-k hangtechnikája sokat fejlődött az elmúlt években.Az NVIDIA például nemrég egy driver frissítéssel tette elérhetővé a Dolby Atmos hangzást a grafikus kártyák által. Az ASUS megjegyezte még azt is, hogy a minden fülnél 5-5 vezetőt kapunk, vagyis a térhatás kimagasló lesz, miközben igyekezték biztosítani azt is, hogy a külső zajok ne zavarják a játékosokat.