Hazánkba is megérkezett a 2018-as Asus ROG család

A héten hazánkban is bemutatkozott az Asus ROG családjának idei lineupja, amelyben nem csak a laptopok léptek egy nagyot előre, de az asztali PC is felmutat egy különlegességet, a közös pont pedig egyértelműen a nyolcadik generációs Intel Core processzor.

Ennek megfelelően a teljes kínálat a legújabb Intel generációra épül, a belépőszinttől a legdurvább kiszerelésig. A laptopok sorát a ROG Strix SCAR II és Hero II nyitja, a két gép közti különbség pedig, hogy míg az egyik az FPS, a másik a MOBA játékosok igényeire fókuszál.Ennek megfelelően a ROG Strix SCAR II Edition az FPS játékosok kegyeit keresi, szálcsiszolt borításával, az előző generációhoz képest módosított billentyűzetével és az Aura Sync névre keresztelt világítással. A ROG Strix Hero II Edition viszont vérbeli e-sport gamer laptopként cyberpunk jellegű jelöléseket és mellső RGB fénysávot is kapott. Mindkettőben közös azonban a világon elsőként alkalmazott 144 Hz-es, szuperkeskeny kávájú 3 ms válaszidejű kijelző, a HyperStrike Pro fantázianévvel illetett gamer billentyűzet és HyperCool Pro technológia. A 429 900 Ft-os kezdőártól elérhető Strix Scar II augusztus első hetétől várható a hazai boltokba.

Teljes értékű billentyűzet - gamerekre szabva

A ROG Zephyrus M abban tűnik ki a mezőnyből, hogy a világ legvékonyabb GTX1070-es gamer laptopjaként aposztrofálja magát. természetesen mint a többi gépeben, ebben is a legújabb 8. generációs Intel Core i7 processzor dolgozik, a grafikáért pedig az NVIDIA GeForce GTX 1070 felel. A csak ebben a verzióban megtalálható AAS (ez egy különleges léggyorsító, ötvözve egy anti-dust technológiával) fantázianevű megoldás a Zephyrus M-et hűvösebben és csendesebben tartja, teljesítménycsökkenés nélkül.A Zephyrus M nyitott helyzetben megemeli a készülékházat, ezáltal 20 %-kal több levegő áramlik be. Természetesen itt is megkapjuk a 144 Hz-es képfrissítést és a 3ms válaszidőt, az IPS-szintű panel pedig NVIDIA G-SYNC-re is képes. A 1060-nal szerelt laptop már 599 900 Ft-tól elérhető Magyarországon is.

A ROG Huracan G21 felnyitva nem csak látványos, de teljesítmény is növekszik

A laptopok sorát a ROG G703 zárja, amely tuningolható CPU-val és GPU-val rendelkezik, sőt már gyárilag túlhúzott Intel Core i9-8950HK processzort tartalmaz, mely akár 4,8 GHz-es sebességre is túlhúzható. Az NVIDIA GeForce GTX 1080 8 GB GDDR5X VRAM-ot kapott, amely ráadásul szintén túlhúzható. A 17,3 hüvelykes, 144 Hz-es panel szintén 3ms válaszidővel rendelkezik, a kijelző pedig matt bevonatot kapott. A HyperDrive Extreme alkalmazásával három NVMe PCIe 3.0 x4 SSD került a gépbe, amely akár 8700 MB/s sebességet képes biztosítani. A brutális teljesítmény 1 299 000 Ft-os kezdőáron indul, és már elérhető itthon is.A desktop PC-k sorát a ROG Huracan G21 nyitja, amely különlegessége, hogy az oldala kinyitható, így szabadon áramolhat a levegő a gépbe. Természetesen itt is 8. generációs Intel Core i7 processzort kapunk, NVIDIA GeForce GTX 1080 társaságában, maximális kiépítésben 32GB RAM, 512GB SSD és 2TB HDD kerül a konfigurációba. Az oldalt felnyitott gépben érvényesül az Aura fényeffektusok garmadája, amivel a csillivilli effektek megszállottai kiélhetik minden perverz vágyukat. Ennél talán fontosabb, hogy 11%-os CPU és 8%-os GPU teljesítmény-növekedést érhető el ezáltal. A G21 főbb komponensei cserélehetők, bővíthetők. A 319 900 Ft-os ártól kezdődő Huracan G21 augusztis első felétől lesz kapható itthon.

A perifériákról nem volt külön szó, de természetesen minden kapható ROG-ban

A ROG STRIX GL12 legfeljebb 8. generációs Intel Core i7-8700K processzorral szerezhető be, ami akár 4,8 GHz-re is túlhúzható - ez 50%-kal gyorsabb, mint ez előző generációk esetében. Maximális kiépítésben itt is NVIDIA GeForce GTX 1080 kerül a gépbe, az pedig nem elhanyagolható tényező, hogy rengeteg helyet hagytak a mérnökök a bővítésre. A rendszer leállítása nélkül cserélhető SSD pedig csak hab a tortán. A 206 900 Ft-tól kapható készülék már elérhető a boltokban.