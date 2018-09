Havas pályával gazdagodhat hamarosan a PUBG

Újabb izgalmas részleteket sikerült elővarázsolnia a PUBG fájljai közül egy adatbányásznak, miután ugyanis megkapta a játék a legutóbbi nagy PC-s frissítést, Dihor Otok beletúrt az újdonságokba, és érdekes felfedezést tett.













Az egyik legfontosabb például, hogy a PUBG fejlesztői már lázasan dolgoznak a háttérben egy újabb csatatér elkészítésén, melyet csak havas pályaként emlegettek a források, ez pedig nem véletlen, hiszen az első képek alapján egy jórészt hóval borított szigetről beszélünk, amiA textúrák és 3D modellek elnevezései alapján a pályán találhatunk majd egy kastélyt, egy villát és egy cementgyárat is többek között, de biztosan érkezik vele egy új felszerelés, konkrétan egy robbanószer, mégpedig a C4 képében.Hogy mindez mikor várható, azt egyelőre még senki nem tudja, de addig is a PUBG sorra dönti a maga rekordjait, a legutóbbi hírek szerint ugyanis egy teljes éve naponta már több mint egymillió játékos lép be a szerverekre egy kis lövöldözésért.