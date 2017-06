Hatékony, okos és világít a Thermaltake új tápegysége

A tápegységek piacán az elmúlt években több szempontból is komoly fejlesztéseket hajtottak végre a gyártók, melyek többsége a felhasználókra nézve is érdemi előnyöket hozott, hiszen egyre több a moduláris és valóban hatékony megoldás, miközben jó páran már extrákat is kínálnak.

A Thermaltake élenjáró ezekben a fejlesztésekben, a legújabb brutális megoldásokba pedig mindent belepakoltak. A Toughpower iRGB PLUS 1250W Titanium ugyanis a legerősebb hardvereket is könnyedén kiszolgálja, miközben természetesen teljesen moduláris.Az erő és a felépítés mellett aés azemelhető még ki. 30 százalékos terhelés alatt a ventilátorok fel sem pörögnek, a gyártó intelligens platformjai és mobilos applikációja pedig figyeli a tápegységet és a felhasználók elemezni tudják annak működését.