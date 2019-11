A Planet Coaster megálmodóinak, a Frontier Developments-nek megjelent új játéka, a Planet Zoo , így annak rendje és módja szerint berobogtak az első külföldi kritikák is, azaz kapunk egy képet arról, hogy hogyan sikerült az állatkert menedzselős őrület.

Természetesen ahogyan az várható is volt, nem szúrták el a srácok a sokak által várt címet, az első pontok alapján ugyanis, és ismételten nem okoztak csalódást a műfaj rajongói számára - bár valljuk be, várható volt ez a fajta papírforma. Most viszont nézzétek meg ti magatok is a pontokat:Gaming Trend: 90/100GamesRadar: 4/5GameStar (német): 84/100PCgamesN: 8PC Gamer: 75/100