A Thermaltake bejelentette, hogy új taggal bővítik a Riing Plus termékcsaládot, aminek jóvoltából máris felsorakozott a háttérben a Riing Plus 20 RGB TT Premium Edition névre keresztelt ventilátor, mely a maga 20 centijével kellemes hőmérsékletet garantál a gépházban.

Az USB csatlakozással és RGB LED világítással ellátott kiegészítő, méghozzá szükség esetén akár 1000 RPM-es fordulatszámmal is, amivel még így is alig 29 dB-s zajszinttel működik.A Thermaltake Riing Plus 20 RGB TT Premium Edition várhatóan 60 dolláros árcédulával kerülhet majd a boltok polcaira, de hogy pontosan mikor, az egyelőre nem tisztázott még.