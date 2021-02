Hatalmas pénzt fektet a játékiparba Szaúd-Arábia

Olyan területre fektet hamarosan dollármillárdokat a szaúdi koronaherceg, amire korábban még nem volt példa, lévén Mohamed bin Szalmán az ország befektetési alapjának segítségével egy több mint 3 milliárd dolláros tőkeinjekciót pumpál az ágazatba.

Ennek megfelelően biztosan kap majd a pénzből az Electronic Arts, az Activision és a Take-Two Interactive is, tehát sokak szerint éppen azok a cégek, akiknek amúgy is van mit a tejbe aprítaniuk, de ne feledjük el, hogy nem anyagi támogatásról, hanem befektetésről van szó.Mindezt pedig a szaúdi herceg részvények vásárlásával érte el, ami nem az első eset, hiszen, így az SNK-ban is hamarosan 51 százalékos tulajdonjoga lehet, de hatalmas részesedése van már például az Uberben és a Live Nationben is.